俳優大泉洋（52）が、10月スタートのテレビ朝日系「ちょっとだけエスパー」（火曜午後9時）に主演することが18日、分かった。ドラマ「アンナチュラル」「海に眠るダイヤモンド」、映画「ラストマイル」などで知られる野木亜紀子さんが脚本を手がけるオリジナル作品。解雇と離婚で、どん底状態のサラリーマン、文太が、ある会社の最終面接に合格、ちょっとだけエスパーになって世界を救う仕事を与えられる。見知らぬ女性と夫婦とし