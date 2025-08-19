（資料写真）心肺停止した高齢女性に対し、消防指令センターから送られて来た説明動画を活用して蘇生につなげたとして、伊勢原市在住の医療従事者尾関はるかさん（２６）が市消防本部から表彰された。４月に本格導入した映像通報システム「Ｌｉｖｅ１１９」を活用した救命活動としては初の表彰で、尾関さんは「うれしい半面、医療従事者としては当然のこと。（Ｌｉｖｅ１１９は）医療の知識がなくても安心して使えた」と振り返っ