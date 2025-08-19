英俳優のテレンス・スタンプが死去した。享年87。1978年の映画「スーパーマン」および1980年の続編「スーパーマンII 冒険篇」で悪役ゾッド将軍を演じたことで広く知られるスタンプは、8月17日の朝に息を引き取ったと遺族が発表した。遺族は声明で「彼は俳優としても作家としても素晴らしい作品を残しました。それらは今後何年にもわたって人々の心に響き、インスピレーションを与え続けるでしょう」と語っている。1938年、ロンドン