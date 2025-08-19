「全国平和スポットへのいざない」の表紙大阪府内の中高の教諭らが、北海道から沖縄まで「平和の尊さを感じられる」22カ所を紹介する「全国平和スポットへのいざない」（かもがわ出版・1540円）を出版した。「戦後80年の今年、戦争について知り、考えるきっかけになれば」と願う。執筆陣は教員や元教員でつくる「おまかせHR研究会」のメンバー8人。生物化学兵器や風船爆弾の開発を秘密裏に行っていた旧日本軍「登戸研究所」施