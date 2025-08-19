火災が発生した大阪・道頓堀のビルで作業する消防隊員＝18日午後3時23分大阪市の繁華街・道頓堀で発生したビル火災で犠牲になった消防士長友光成さん（22）は、人なつっこい性格で消防隊の「愛されキャラ」だった。市消防局の同期で友人の男性らが涙ながらに語った。「僕らの知っている光成じゃなかったらいいなと思った…。亡くなったのは信じられない」。消防学校時代を共に過ごした20代男性によると、長友さんは仕事に一生