秋田県警によると、18日午後1時過ぎ、秋田県大仙市の93歳男性の自宅で、男性が血を流して倒れていると親族から110番があった。男性はその後死亡が確認され、死因は出血性ショックと判明。県警は殺人事件として捜査している。