大阪・道頓堀で発生したビル火災＝18日午前10時35分（共同通信社ヘリから）大阪市中央区の繁華街・道頓堀で消火活動をしていた消防隊員2人が死亡したビル火災で、市消防局が過去に現場となったビルに、避難訓練の未実施など複数の違反を指摘していたことが19日、同局への取材で分かった。府警が出火元や火災原因を調べる。市消防局は2023年6月、現場ビルに立ち入り検査を実施。年2回の避難訓練の実施や、火災報知機の設置など