ソフトバンク・小久保裕紀監督の長女でタレント、モデルの小久保春菜が私服姿をアップした。１９日までにインスタグラムで「ひさしぶりのお台場サンセットも夜景も綺麗だった〜」とつづり、夜景をバックにしたショットを投稿。白のノースリーブでヘルシーな魅力を振りまき、フォロワーから「はるなちゃんかわいい」「綺麗」「美しい」との声が上がった。２６歳の春菜は４歳から日本舞踊を始め、小中学校ではバドミントン、