2025Ç¯10·î¥¹¥¿¡¼¥È ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¿·ÆüÍË¥É¥é¥Þ¡Ö¤Ü¤¯¤¿¤Á¤ó²È¡×¡ÊËè½µÆüÍË¤è¤ë10»þ30Ê¬¤«¤éÊüÁ÷¡Ë¡£¿´Í¥¤·¤­¥²¥¤¤¬Îø¤ò³ð¤¨¤ë¤¿¤á²È¤òÇã¤¦¡©¥È¡¼¥è¥³Ãæ³ØÀ¸¤¬¿Æ¤òÇã¤¦¡©¸½Âå¤ËÍÍ¡¹¤ÊÊÐ¸«¤ÎÃæ¤ÇÀ¸¤­¤ë¡Ö¼Ò²ñ¤Î¤¹¤ß¤Ã¤³¡×¤Ë¤¤¤ë¿Í¡¹¤¬¡¢°¦¤È¼«Í³¤Èµï¾ì½ê¤òµá¤á¤Æ¡¢ÌÀ¤ë¤¯í÷¤·¤¯À¸¤­È´¤¯»Ñ¤òÉÁ¤¯´°Á´¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£ÀèÆü¡¢¼ç±é¡¦µÚÀî¸÷Çî¤¬¿´Í¥¤·¤­¥²¥¤¡¦ÇÈÂ¿Ìî¸¼°ì¡Ê50¡Ë¤ò±é¤¸¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿ËÜºî¡£¸¼°ì¤ÎÎø¤Î¤ªÁê¼êÌò¤È¤·