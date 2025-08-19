2025年10月スタート 日本テレビ系新日曜ドラマ「ぼくたちん家」（毎週日曜よる10時30分から放送）。心優しきゲイが恋を叶えるため家を買う？トーヨコ中学生が親を買う？現代に様々な偏見の中で生きる「社会のすみっこ」にいる人々が、愛と自由と居場所を求めて、明るく逞しく生き抜く姿を描く完全オリジナルストーリー。先日、主演・及川光博が心優しきゲイ・波多野玄一（50）を演じることを発表した本作。玄一の恋のお相手役とし