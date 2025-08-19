秋田県大仙市で９３歳の男性が血を流して倒れているのが見つかり死亡が確認されました。当初はクマのようなものに襲われた可能性があるとされていましたが、警察は殺人事件とみて捜査を始めました。 警察によりますと１８日午後１時すぎ大仙市峰吉川の進藤藤義さん（９３）の自宅の中で進藤さんが血を流して倒れていると親族から１１０番通報がありました。進藤さんは体の広範囲から出血していてその場で死亡が確認されたというこ