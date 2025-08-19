町田・黒田監督が過密日程も総力戦で乗り切る覚悟を示した。7連勝から中3日で20日のG大阪戦に臨み、さらに中2日で横浜M戦が待つ。その後も中3日で公式戦2試合が続くが「いろんな選手の出入りの中で流れの良さを担保できている。誰が出ようとパフォーマンスとかチーム力が落ちることなくやる」と意気込む。J1記録の6試合連続完封勝利にも王手をかけている。「記録を樹立できるんだったら、また自信にもなる」と見据えた。