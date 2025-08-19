韓国の男性5人組「CORTIS（コルティス）」が18日にデビューし、韓国でデビューイベントを行った。初のパフォーマンスとして、初のミニアルバム「COLOROUTSIDETHELINES」に収録される「WhatYouWant」「GO！」を披露した。男性7人組「BTS」、男性5人組「TOMORROWXTOGETHER（TXT）」と同じ事務所からデビュー。JUHOON（ジュフン、17）は「遠い未来では先輩方のように、しっかりとしたカラーを持ちたい」と意気込ん