ボートレース芦屋の「オール九州選抜戦」は4日目を迎える。注目は12Rだ。岡崎が予選ラストを締めくくる。決して威張れる足色ではないが出足、伸びと好バランスで弱点のない仕上がり。今節の平均スタートもコンマ09と鋭く決まっているだけに、ここもスリット先手から先制ターンへ。ただ、相手選びが難解だ。差し続く永田を追走の1番手に推したが、外2艇も展開次第では出番十分とみる。＜1＞岡崎恭裕調整は何もしていない