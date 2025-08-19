【モデルプレス＝2025/08/19】手越祐也が、10月スタートの日本テレビ系新日曜ドラマ「ぼくたちん家」（毎週日曜よる10時30分から）に出演決定。主演・及川光博の“恋のお相手役”を務めることがわかった。【写真】手越祐也「イッテQ」再出演時のオフショット◆手越祐也、7年ぶりドラマ出演決定先日、主演の及川が“心優しきゲイ”波多野玄一（50）を演じることが発表された本作。この度、恋のお相手役として手越の出演が解禁された