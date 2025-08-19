歌手でタレントの手越祐也さん（37）が、日本テレビ系の10月期新日曜ドラマ『ぼくたちん家（ち）』で7年ぶりにドラマに出演することが決定。意気込みを明かしました。ドラマは、様々な偏見のなかで生きる“社会のすみっこ”にいる人々が、愛と自由と居場所を求めて明るくたくましく生き抜く姿を、笑いと涙で描く奇妙なホーム＆ラブコメディーとなっています。手越さんが演じるのは、人生も恋も冷めきったようなクールなゲイで中学