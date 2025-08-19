新潟県警察本部19日午前0時20分ごろ、新潟県糸魚川市の北陸自動車道上り線で「トレーラーが横転し、炎上している」と目撃者から110番があった。県警によると、火は約2時間後に消し止められ、運転席から1人の遺体が見つかった。県警が、遺体の身元や事故の詳しい原因を調べている。影響で、北陸道は現場付近の上下線が通行止めになった。