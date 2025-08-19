歌手・タレントの手越祐也が、及川光博が主演を務める日本テレビ系新日曜ドラマ『ぼくたちん家』（10月スタート、毎週日曜後10：30）に出演することが19日、発表された。手越は7年ぶりのドラマ出演となり、主人公の心優しきゲイ・波多野玄一（50／及川）の恋の相手を演じる。ドラマ復帰を前に黒髪に“電撃イメチェン”を遂げた。【写真】21年ぶり連ドラ主演！及川光博手越は、2024年10月に同局系バラエティー番組『世界の果