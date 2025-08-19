手越祐也（37）が日本テレビ系10月期連続ドラマ「ぼくたちん家」（日曜午後10時半）に主演及川光博（55）の恋の相手役で出演することが18日、分かった。及川は心優しきゲイ、波多野玄一を演じており、各界で“王子様”として親しまれてきた2人の初共演が実現する。手越は7年ぶりドラマ出演で、中学教師の作田索をトレードマークの金髪ではなく黒髪で演じる。人生も恋も冷めたようなクールなゲイといい、ある日出会った玄一に翻弄（