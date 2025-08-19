18日午後秋田県大仙市で93歳の男性が身体の広範囲から血を流して倒れているのが見つかり、死亡が確認されました。警察は殺人事件として捜査しています。死亡したのは大仙市協和峰吉川字高見の進藤藤吉さん93歳です。大仙警察署の調べによりますと18日午後1時すぎ親族から、進藤さんが家の中で血を流して倒れているという旨の110番通報がありました。警察と消防が現場に到着した際進藤さんは身体の広範囲から血を流して倒れているの