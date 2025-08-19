俳優・玉木宏（４５）が、ブランドアンバサダーを務めるアリナミン製薬の新胃腸薬「タケプロンｓ」のＴＶＣＭ「商品編」および「症状編」に出演することが１９日、発表された。ＣＭで玉木は、この新胃腸薬のパッケージカラーと同じ、シルバーのネクタイにブルーのスーツ姿で出演。つらい胸焼けや胃もたれに耐えている様子や、この胃腸薬を服用し症状が和らいだ時の晴れやかな表情など、見る人が共感しつつも、つらさを感じさせ