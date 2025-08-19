今年４月にソロデビューした元モーニング娘。の譜久村聖（２８）が１８日、２年ぶりの２０代ラスト写真集（ワニブックス）を、誕生日の１０月３０日に発売すると発表した。初めて訪れたベトナムで、おっとりとした雰囲気と大人の女性としてのシャープさの両面を表現。譜久村は「２０代ラストの等身大の自分を残していただきたいと思い、２年ぶりにチャレンジしました。２９歳の誕生日発売ということで、『ふく（２９）』の年１