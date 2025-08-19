ホワイトハウスで会談するトランプ米大統領（右）とウクライナのゼレンスキー大統領＝18日（ロイター＝共同）【ワシントン共同】トランプ米大統領とウクライナのゼレンスキー大統領は18日午後（日本時間19日未明）、ワシントンのホワイトハウスで会談した。トランプ氏は冒頭、戦闘終結後にロシアの再侵攻を警戒するウクライナが米欧に求める「安全の保証」への関与を明言。「非常に強力な保護と安全を提供する」と述べた。ゼレン