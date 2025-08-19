中国の王毅外相【ニューデリー共同】中国の王毅外相は18日、インドの首都ニューデリーを訪問し、ジャイシャンカル外相と会談した。インドメディアなどによると、王氏は両国関係の前進に自信を表明。ジャイシャンカル氏は「互いの違いを紛争に発展させてはならない」と述べ、係争地を抱える両国国境地帯の平和を維持する重要性を強調した。王氏は19日にモディ首相とも会う。インドメディアによると、モディ氏は中国・天津で31日