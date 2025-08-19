「私立恵比寿中学（愛称・えびちゅう）」の元メンバーでソロアーティストの柏木ひなた（２６）が２７日にリリースする新曲「大好きで大嫌い／しゃるうぃーだんす」の作詞作曲を、えびちゅうの安本彩花（２７）が手がけたことが１８日、分かった。２人はグループで１０年以上、青春を過ごした盟友。安本が外部アーティストに楽曲提供をするのは初で、現役メンバーから元メンバーへの提供も異例だ。柏木はレコーディング当日まで