俳優・玉木宏（４５）が、２０日から全国で順次放送されるアリナミン製薬「タケプロンｓ」の新テレビＣＭ「商品編」「病状編」に出演する。ブランドアンバサダーに就任した玉木は、鮮やかなブルーのスーツとシルバーのネクタイという「タケプロンｓ」パッケージカラーの衣装に身を包み、今月１日発売の新胃腸薬をこだわりの演技でアピールしている。医療用と同じ成分を配合した市販薬で、１日１回、いつでもどこでも水なしで飲