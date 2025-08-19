◆米大リーグドジャース５―４パドレス（１７日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１７日（日本時間１８日）、本拠地・パドレス戦に「１番・ＤＨ」で出場。今季初対戦となったパドレスのダルビッシュ有投手（３９）から初回先頭でいきなり右前安打を放ち、４点先取の口火を切るなど、４打数１安打１得点。これまでに因縁も多い宿敵パ軍との首位攻防３連戦でスイープに