歌手の吉川晃司が還暦の誕生日を迎えた１８日、東京国際フォーラムで「ＫＩＫＫＡＷＡＫＯＪＩ６０ＴＨＢＩＲＴＨＤＡＹＬＩＶＥ”ＫＡＮＲＥＫＩＲＯＣＫ”」を開催した。満員の５０００人の観客に祝福される中で、吉川はデビューシングルの「モニカ」で幕を開け、「サヨナラは八月のララバイ」「ＧＯＯＤＳＡＶＡＧＥ」などを披露。奥田民生とのユニット「ＯｏｏｃｈｉｅＫｏｏｃｈｉｅ」も話題を呼んでいる