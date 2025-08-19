元モーニング娘。の譜久村聖（みずき）が１０月３０日に自身２年ぶりとなる写真集（タイトル未定）を発売することが１８日、分かった。それぞれ掲載カットが全く異なる通常盤と限定版の２冊を同時に発売する。２０２３年１１月の卒業まで当時のグループ歴代最長記録となる４７１５日間在籍し、リーダーも歴代最長となる約９年間務めた譜久村の一冊。撮影はベトナムで行われ「実は１か月で２回も行かせていただきました。１度目