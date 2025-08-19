ユーロは夏に失速したが、強気派は基本的なスタンスを変えていないという。７月のユーロドルは３．２％下落し、７月としては過去最悪のパフォーマンスとなった。しかし、オプション市場でユーロは、実需筋や政府系ファンドにとって「価値の保存手段」として扱われる傾向が強まっているという。 ただし、短期的にはユーロドルは上値が重い可能性もあるという。ＥＣＢの年内利下げ期待を市場は