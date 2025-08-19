7月18日公開の映画「鬼滅の刃無限城編第一章猗窩座再来」の興行収入が250億円を突破したと発表された。2014年公開の「アナと雪の女王」を上回り、国内の歴代興収ランキング4位に浮上した。「無限城編」は日本で公開された映画史上最速の公開から8日間で興収100億円を突破。国内興収歴代1位の前作「無限列車編」（20年）を上回るペースで数字を伸ばしている。