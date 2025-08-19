◇米女子ゴルフツアーポートランド・クラシック最終日（2025年8月17日オレゴン州コロンビアエッジウオーターCC（6497ヤード、パー72））2打差単独首位から出た岩井明愛（23＝Honda）が6バーディー、ボギーなしの66で回り、通算24アンダーでツアー初制覇を飾った。日米通算7勝目。5月に初優勝した双子の妹・千怜（ちさと、23＝Honda）に続く勝利で、ツアー史上初の双子Vを達成した。姉妹Vはこれで4組目となり、日本勢として