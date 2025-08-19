元タレント中居正広氏の性暴力に関するフジテレビの一連の問題を巡り、第三者委員会から「不適切な会合」と認定された懇親会に歌手で俳優の福山雅治（56）が参加していたと所属事務所のアミューズが18日、明らかにした。会は元フジ専務の大多亮氏が開催。同局の女性アナウンサーが同席し、会話に性的内容が含まれ不快だったという参加者もいた。福山は「大変心苦しく思っております」などとコメントした。アミューズはこの日午