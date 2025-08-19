◇米女子ゴルフツアーポートランド・クラシック最終日（2025年8月17日オレゴン州コロンビアエッジウオーターCC（6497ヤード、パー72））【記者フリートーク】父・雄士さんが「明愛は天才型。千怜は努力型」と話すように岩井明愛は抜群の運動神経の持ち主。どんなスポーツでも教えれば、すぐに習得して器用にこなしてしまう。中学時代までは、ゴルフと並行してサッカー、陸上にも打ち込んでいた。小学6年の時に地元のサッ