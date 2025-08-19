俳優の吉沢亮（31）主演の映画「国宝」の興行収入が100億円を突破したと、配給元の東宝が18日、発表した。6月6日の公開から8月17日までの観客動員数は747万3454人で、興収は105億3903万円に達した。実写の日本映画としては2003年「踊る大捜査線THEMOVIE2レインボーブリッジを封鎖せよ！」（173億5000万円）以来22年ぶりの大台突破。歴代でも98年「踊る大捜査線THEMOVIE」（101億円）を抜き、3位に躍り出た。吉沢は「