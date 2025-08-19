元モーニング娘。で今年4月にソロデビューした譜久村聖（28）の2年ぶりで20代ラストとなる写真集（タイトル未定、ワニブックス）が29歳の誕生日である10月30日に発売される。「20代ラストの等身大の自分を残していただきたい」という思いが詰まった一冊。撮影は初めて訪れたベトナムで行われた。29歳を「ふく（29）の年」と自分の名字にかけて表現し「（その年の）1つ目の作品がこの写真集であることが凄くうれしい」と喜び