【ワシントン＝池田慶太】米国のトランプ大統領は１８日、ウクライナのウォロディミル・ゼレンスキー大統領とホワイトハウスで会談した際、記者団に対し、ロシアによるウクライナ侵略を終わらせる「十分な可能性がある」と述べた。１５日に対面で会談したプーチン露大統領については「戦争を終わらせたいと思う」と語った。ウクライナがロシアの再侵略を防ぐ「安全の保証」を求めていることを巡り、米軍を派遣する可能性につい