俳優の加藤清史郎（24歳）が、伝説のビジュアル系ロックバンド・LUNA SEA公認のコピーバンド「LUNA CHEE（ルナチー）」のボーカリスト役として、マクドナルドの新CMに出演。8月19日から放映を開始する。マクドナルドはこのたび、大人気レギュラーメニューの「ダブルチーズバーガー」にホワイトチェダーチーズを2枚加えた「チーズチーズダブルチーズバーガー」、同じく「てりやきマックバーガー」にホワイトチェダーチーズとチェダ