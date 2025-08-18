近所の公園にある人気の“名物ブランコ”の側には「30回こいだら交代しましょう」と書かれた看板があり、子どもたちはルール通り譲り合って遊んでいます。でもある日、ルールを無視してブランコを使い続ける親子の出現により、ブランコに並ぶ列は混乱。そんな中、ある男の子が放った一言で、その場の雰囲気が一変したのでした。筆者が体験した出来事を紹介します。 人気のブランコ 場の混乱を抑えたのは、ま