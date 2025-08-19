TOMORROW X TOGETHERの最新アルバム『The Star Chapter: TOGETHER』が、週間3.6万枚を売り上げ、8月19日発表の最新「オリコン週間アルバムランキング」で8月4日付に続き通算2週目の1位を獲得。8月4日付以来3週ぶりの1位返り咲きで、累積売上は35.7万枚となった。【ライブ写真】幻想的な空間の中で…パフォーマンスするTOMORROW X TOGETHER本作は、TOMORROW X TOGETHERの最新アルバム。タイトル曲『Beautiful Strangers』は幻想