パレスチナ自治区ガザ地区の停戦交渉をめぐり、イスラム組織ハマスは18日、仲介役を務めるカタールとエジプトからの新たな停戦案を受け入れたと発表しました。ハマスは18日、イスラエルとの停戦交渉をめぐり、仲介役を務めるエジプトとカタールからの新しい停戦案を受け入れたことを明らかにしました。中東のテレビ局アルジャジーラなどによりますと、この停戦案には一時的な停戦期間を60日間にすることや、この停戦期間中にガザ地