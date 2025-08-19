『僕達はまだその星の校則を知らない』（カンテレ・フジテレビ系）第6話は、教育や法律が個人のパーソナルな領域に関わる可能性に一石を投じた。 参考：磯村勇斗、民放連ドラ初主演は「自分の成長にも期待」10年前から変わらない“スタイル”も 第5話で健治（磯村勇斗）の家で天文部が合宿をしていたその頃、尾碕（稲垣吾郎）は健治の父である誠司（光石研）と会っていた。元同僚の二人が顔を合わせるのは数年ぶり。