アメリカのトランプ大統領は選挙での郵便投票を廃止する運動を主導すると表明しました。トランプ大統領は18日、自身のSNSに「私は郵便投票を廃止する運動を主導していく」と投稿しました。民主党が「前例のない規模で不正を行っている」と根拠を示さず主張し、来年、2026年の中間選挙に間に合うように郵便投票を廃止するための大統領令に署名するとしています。また、トランプ氏は電子投票機による選挙結果も「不正確だ」と決めつ