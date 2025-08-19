自民党はきょう、総裁選挙管理委員会の初会合を開き、総裁選前倒しの是非などについて議論を本格化させる見通しです。自民党の総裁選挙管理委員会はきょう午前、党本部で初会合を開き、総裁選の前倒しをめぐり、実施の是非や今後の手続きなどについて協議する予定です。総裁選の前倒しは、党所属の国会議員295人と都道府県連の代表47人の総数の過半数172以上の賛成があれば実施できますが、これまでその意思確認がおこなわれたこと