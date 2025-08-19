80年前、第2次世界大戦で日本が降伏した後に旧ソ連軍が上陸作戦を行った千島列島のシュムシュ島（占守島）で、ロシアが上陸作戦の記念式典を行いました。千島列島の北東端にあるシュムシュ島で18日、上陸作戦から80年となることにあわせた式典が開かれ、これにあわせて旧日本軍の戦車などを展示する屋外施設が開設しました。プーチン大統領は式典にメッセージを寄せ、「わが軍の迅速な行動が日本の降伏を避けられないものにし、中