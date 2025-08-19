ロシアのウクライナ侵攻を協議するため、アメリカのトランプ大統領とウクライナのゼレンスキー大統領の会談が、日本時間の19日午前2時20分頃から始まりました。ゼレンスキー氏は黒のシャツに黒のジャケットを着用し、会談に臨んでいます。アメリカメディアによると、激しい口論が展開された2025年2月の首脳会談を踏まえて、ホワイトハウス側からゼレンスキー氏側に対し、スーツの着用の要請があったということです。両者のホワイト