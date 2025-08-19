熱波が続くスペインやポルトガルでは山火事の被害が収まらず、これまでに消防士など合わせて6人が死亡しました。EUの気象機関によると、スペイン全土では2025年、山火事などの影響で34万ヘクタールが焼けていて、2006年の観測開始以降最悪の被害となっています。8月に発生した山火事では、これまでに消防士など4人が死亡、地元メディアによると18日時点で40カ所で火災が続いており、このうち23カ所で深刻な被害が懸念されています