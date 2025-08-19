千島列島の占守島で18日、軍事記念施設の開設式が行われ、プーチン大統領は「愛国教育に役立つ」と述べました。占守島の戦いは、旧ソ連軍による満州侵攻にともなう作戦のひとつで、日本が無条件降伏した3日後にソ連軍が上陸作戦を開始しました。戦後の記録では、約600人の日本兵が戦死したとされています。ロシアのプーチン大統領は、占守島での勝利を極東戦線における決定的勝利と評価し、軍事記念施設の設置を指示。上陸作戦を実