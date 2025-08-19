シングルマザー・夢乃（尾碕真花）からネグレクトを受け、浜瀬市児童相談所に一時保護されている叶夢（千葉惣二朗）と奏夢（小時田咲空）。最初こそ翼（福原遥）に反発していた夢乃だが、少しずつ心を開いて、子どもたちと再び一緒に暮らすためのプログラムを真剣に受けるように。叶夢と奏夢も一時保護所で他の子どもたちと関わる中で、笑顔を取り戻していった。何もかも順調と思われた矢先、夢乃が特殊詐欺グループ