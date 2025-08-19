【ワシントン＝池田慶太】米国のトランプ大統領は１８日、ウクライナのウォロディミル・ゼレンスキー大統領との会談終了後に、ロシアのプーチン大統領と電話会談すると明らかにした。ゼレンスキー氏や欧州首脳との協議結果を説明し、ウクライナ侵略の終結に向けた３者会談の可能性を探るとみられる。ホワイトハウスでゼレンスキー氏と会談した際、記者団に語った。